Berufliche Weiterentwicklung

Businessplan für Ihr Unternehmen

Ein guter Businessplan gibt Ihnen Klarheit über die Chancen und Risiken Ihres geplanten Unternehmens. Und er überzeugt Bank, Förderstellen und Investoren.

Verhandlungssicher im Beruf

Lernen und üben Sie Techniken und Methoden, die Ihnen vermitteln, wie Sie Ihre Verhandlungs- und Gesprächskompetenz verbessern, um möglichst optimale Erfolge zu erzielen.

Grundlagen von Führung

Lernen Sie das Modell der sechs Dimensionen von Führung kennen und lassen Sie sich erklären, wie Sie theoretische Führungskonzepte ganz praktisch für Ihre Arbeit einsetzen können.

Marketing mit kleinem Budget

Lernen Sie, wie man auch ohne großes Budget in kleinen Unternehmen erfolgreiches und effizientes Marketing von Produkten oder Dienstleistungen betreibt.

Frauen führen anders

Erfahren Sie, was den "kleinen Unterschied" zwischen Frau und Mann in der Führung ausmacht, und was Sie als Frau tun können, um selbstbewusst und kompetent wahrgenommen zu werden.

Aufschieberitis überwinden

Erarbeiten Sie Ihre ganz persönlichen Verschiebungsursachen und finden Sie die geeigneten Techniken für die Überwindung Ihrer Verschiebungsfreude.

Angstfrei vor Publikum sprechen

Überwinden Sie Ihre Angst und sprechen Sie entspannt und verständlich vor kleinem und großem Publikum.

Marketing mit Facebook Grundkurs

Lernen Sie, wie Sie die populäre Social-Media-Plattform in Ihre Marketingaktivitäten einbinden, den "Call-to-Action"-Button zielgrichtet einsetzen und Ihre Kamapagnen erfolgreich umsetzen können.

