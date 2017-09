Besucht die BRIGITTE Academy auf der herCareer am 12.+13. Oktober in München

Kaum ist das 3. BRIGITTE Job-Symposium vorbei, steht bereits die nächste Karriereveranstaltung in den Startlöchern. Auf der herCAREER Netzwerkmesse für Frauen könnt ihr die BRIGITTE Academy treffen, uns persönlich kennenlernen und euch über unser Weiterbildungsangebot beraten lassen.

Neue Impulse und neue Kontakte

Außerdem ist die Messe eine großartige Möglichkeit neue Impulse zu erhalten, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig über Jobthemen auszutauschen. Sie befasst sich mit allen Aspekten einer weiblichen und familiären Karriereplanung. Mit ihrem breiten Themenspektrum bietet sie ein ideales Umfeld für Frauen, sich offen über Chancen und Herausforderungen im beruflichen Umfeld auszutauschen und spricht Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen sowie Existenzgründerinnen gleichermaßen an.

Weibliche Professionals finden hier attraktive Arbeitgeber, die sich ausdrücklich für Chancengleichheit und Frauen im Management engagieren, sowie zahlreiche Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu Weiterbildungsmöglichkeiten und zum Thema Existenzgründung. Weiterhin befasst sich die Messe mit Frauen, die gerade den Einstieg, Aufstieg oder Wiedereinstieg nach einer Elternzeit planen – ganz gleich, ob im Angestelltenverhältnis oder im Zuge einer Existenzgründung. Themen sind unter anderem: „Kind und Karriere – Plane dein Glück schon vor der Elternzeit“, „Wie sehen Unternehmen aus, die Frauen faire Karrierechancen bieten“ oder aber „Don’t worry be Mami – Rechtliche Tipps und Tricks für Working Moms“.

Tauscht euch auf Augenhöhe mit Top-Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik aus und profitiert vom Erfahrungsaustausch mit über 200 Role Models, Insidern und Experten/-innen bei den rund 200 MeetUps & Talks in Kleinstgruppen. Es erwarten euch darüber hinaus über 60 Vorträge, Diskussionen und Keynotes, über 190 Aussteller und Partner und rund 40 Table Captains bei der Abendveranstaltung herCAREER@Night.

Für die BRIGITTE Academy ist die herCAREER eine tolle Plattform, die Frauen enger zusammenbringt, miteinander vernetzt und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Frauen in der Arbeitswelt leistet. Besucht uns an Stand C.10.03 in Halle 2. Wir freuen uns auf euch!

München, 12.-13. Oktober 2017