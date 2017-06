Schaut euch jetzt die Themen und die Referenten an, denn: wer die Qual hat, hat die Wahl!





Workshops

Workshop 1: „How to network – in 10 Schritten zu Kontakten, die mich wirklich weiterbringen“ (Referent folgt)

"Work-Life-Balance" (Referent folgt)

Workshop 3: „Ich als Marke „Weniger ‚Bla Bla' – mehr ‚Aha!'", Referentin: Doris Reich

Workshop 4: „Neue Berufe in den digitalen Medien" (Referent folgt)

Workshop 5: „In 3 Schritten zur passenden Altersvorsorge" (Referent folgt)

Workshop 6: „Kreativ zum Wunschkunden" (Referent folgt)

Workshop 7: „Arbeiten in gemischten Teams – Männliche und Weibliche Kommunikation", Referentin: Dr. Nicola Byok

Workshop 8: „Erfolg beginnt vor dem Kleiderschrank", Referentin: Carola Nahnsen

Workshop 9: „Du kannst Dich mal gern haben!", Stefanie Demann

Referenten

Doris Reich





Doris Reich verfügt über 20 Jahre Managementerfahrung in leitenden Positionen und unterstützt seit 2013 Unternehmen sowie Fach- und Führungskräfte ihre inneren Potenziale zu erkennen, kreative Ideen zu entwickeln und zu visualisieren sowie Ziele souverän zu erreichen. Inspirierende Beratungen zur Potenzialentfaltung, Ideenfindung und Visualisieren gehören zu ihren Angeboten. Im Coaching begleitet sie Menschen auf ihrem individuellen Weg zu einem gelingenden Leben.





Dr. Nicola Byok





Dr. Nicola Byok ist Diversity-Expertin und Business Coach. Mit ihrer Agentur BYOK Leadership-Strategien berät sie Unternehmen zur Umsetzung von Diversity. Ihre Arbeit basiert auf der Erkenntnis, dass Diversity ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ist, dass Unternehmen also etwas davon haben. Um dieses erhebliche wirtschaftliche Potential zu heben, bedarf es einer entsprechenden Unternehmensstrategie seitens der Führungsspitze. Das Ganze ist eine Frage von Leadership. Frau Dr. Byok hält zu diesen Themen Vorträge, führt Workshops und Kollegiale Beratung durch, coacht Führungskräfte und entwickelt für Unternehmen die für sie passende Diversity-Strategie.





Carola Nahnsen





Carola Nahnsen arbeitet als Stylistin für diverse TV-Projekte (ZDF, SAT1 und RTL). Ihre Herzensaufgabe hat sie allerdings in der Beratung von Frauen gefunden. Sie gibt ihr Wissen in Seminaren, Vorträgen und Einzelcoachings weiter. Ihr Ziel ist es, ihren Kundinnen zu zeigen wie schön sie sind – dabei schaut sie nicht nur auf die äußere Hülle. Obwohl Carola Nahnsen erst 34 Jahre ist, schöpft sie Ihr Wissen aus bereits 17 Jahren Berufserfahrung – immer mit dem Fokus die Persönlichkeit zum Strahlen zu bringen.





Stefanie Demann

Bestseller-Autorin, Selbstcoaching-Expertin, Lehrbeauftragte an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Coach an der dreifach akkreditierten britischen Henley Business School, Vortragsrednerin, Trainerin und Mutter von drei Söhnen: Stefanie Demann unterstützt Sie dabei, Ihre Kompetenzen auch in herausfordernden Situationen zu mobilisieren. Mit Selbstcoaching bietet sie wirksame Strategien an, um einen selbstverantwortlichen Umgang zu entwickeln und die Führung über sich immer wieder zurückzugewinnen.