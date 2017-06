Podiumsteilnehmer

Eröffnungsdiskussion: „Aufstiegsmotor Digitalisierung: Wie Frauen den Wandel der Arbeitswelt nutzen können“





Schirmherrin: Janina Kugel





Janina Kugel ist seit Februar 2015 Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands der Siemens AG. Sie verantwortet weltweit die Bereiche Human Resources, Diversity, EHS (Environmental Health and Safety) und Corporate Social Responsibility. Zuvor leitete sie bei Siemens die Personalstrategie und die Führungskräfteentwicklung. Ihre Karriere begann die Diplom-Volkswirtin 1997 im Management Consulting bei Accenture. Sie ist aktives Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler Diversity-Initiativen. Externe Mandate übernimmt sie als Mitglied des Praxisbeirats der Hertie School und des Hochschulrats der Technischen Hochschule Ingolstadt. Darüber hinaus ist Janina Kugel Mitglied des Vorstands der Siemens Stiftung, des Aufsichtsrats der Siemens Healthcare GmbH, des Beirats des Pensions-Sicherungs-Vereins sowie des Leitungsgremiums des Aufsichtsrats der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die Mutter von zwei Kindern lebt mit ihrer Familie in München.





Julia Jäkel





Julia Jäkel, geboren 1971, studierte in Heidelberg, Harvard und Cambridge Geschichte, Politikwissenschaften und Volkswirtschaft. Ihre Karriere begann sie 1997 im Zentralen Nachwuchsprogramm bei Bertelsmann, das sie ein Jahr später zu Gruner + Jahr führte.

Ende der 90er-Jahre gehörte sie zum Gründungsteam der „Financial Times Deutschland“, 2004 übernahm sie die Verlagsleitung der „BRIGITTE“, 2008 die Geschäftsführung von über 20 Zeitschriften und Digitalangeboten. Seit 2013 ist sie CEO. Zusammen mit ihrem Team hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Gruner + Jahr zu einem der modernsten und kreativsten Verlage in einer sich verändernden Medienlandschaft zu formen. Julia Jäkel ist Mitglied des Group Management Committees von Bertelsmann.







Kira Marrs





Moderation: Brigitte Huber





Podiumsdiskussion: „Groß träumen, weit springen - wie uns Kreativität hilft, unsere Ziele zu erreichen"





Dr. Frank Berzbach





Jahrgang 1971, freier Autor, unterrichtet Psychologie an der ecosign Akademie für Gestaltung und Kulturpädagogik an der Technischen Hochschule Köln. Er hat als Autor, Wissenschaftler, Wissenschaftsjournalist, Fahrradkurier, Buchhändler, Technischer Zeichner und in der Psychiatrie gearbeitet. Seit etwa zehn Jahren praktiziert er Zen und bleibt dennoch katholisch. Publikationsschwerpunkte: Kreativität, Arbeitspsychologie, Religion und Spiritualität, achtsamkeitsbasierte Psychologie, Literatur, Popmusik, Popkultur. Veröffentlichunten: Frank Berzbach: Die Kunst ein kreatives Leben zu führen. Hermann Schmidt Verlag, 9. Auflage 2016 / Frank Berzbach: Formbewusstsein. Eine kleine Vernetzung der alltäglichen Dinge. Hermann Schmidt Verlag, 2. Auflage 2016 / Frank Berzabch/Saskia Wragge: Die Sprache der Schuhe. Midas Verlag, 2017.