Auch Working Mom? Wir stellen uns Euren Fragen!

„Juramama" Nina Katrin Straßner ist Rechtsanwältin und zudem ausgebildete Fachanwältin für Arbeitsrecht und Anwaltsmediatorin für Wirtschaftsrecht. Sie schreibt neben ihrer Zeit im Gerichtssaal oder mit ihrer Familie den Blog „Juramama“ über rechts- und familienpolitische Themen und eine regelmäßige Kolumne in der Brigitte MOM. Im März 2017 erschien ihr Buch „Keine Kinder sind auch keine Lösung“. Nina Straßner steht in der Lounge den Teilnehmerinnen als Ansprechpartnerin für allerlei Rechtsfragen zur Verfügung und gibt Back-Up und guten Rat bei allen aufkommenden Fragen rund um die Arbeitswelt.

Katrin Wilkens ist freie Journalistin und Mit-Gründerin von i.do. i.do unterstützt Mütter bei der Suche nach einem neuen Job nach der Babypause. Katrin Wilkens Schwerpunkt: Job-Profiling: Die wenigsten Mütter übernehmen nach der Elternzeit den gleichen Job, den sie vorher hatten. Weil der Chef keine „Teilzeitmuttis“ mag, weil die Präsentation um 17.30 Uhr startet oder – weil man einfach etwas anderes machen will? Der ideale Job sollte Spaß machen, Geld bringen, und: machbar sein. Heißt für uns Mütter: Er muss zwischen Kita, Schule und Windpocken passen. Vor allem aber: Er sollte meinem Potential entsprechen.

Elterngarten: Nutze die Elternzeit – persönlich und beruflich

Beim bisherigen Elternzeit Angebot dreht sich alles ums Kind – für viele Eltern, die vorher berufstätig waren, ist das irgendwann zu wenig. Genau hier bietet elterngarten die Lösung: Hier erarbeiten Eltern ihre persönlichen und beruflichen Pläne: Wie kehre ich aus der Elternzeit in den Beruf so zurück, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingt und der Alltag kein ewiger Kraftakt wird? Elterngarten ist perfekt in die Elternzeit integrierbar, die Babys können mitgebracht werden. elterngarten wurde vor zwei Jahren in München gegründet und ist mittlerweile bundesweit vertreten. Mehr Infos: www.elterngarten.org