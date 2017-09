Am 28. September 2017 fand das große BRIGITTE Academy Job-Symposium in Berlin statt. Wir sind immernoch überwältigt von so vielen tollen Begegnungen. Die schönsten Eindrücke wollen wir mit euch teilen.

Viel Spaß beim Angucken!



Für alle, die dieses Mal nicht dabei sein konnten: Das nächste Job-Symposium findet im Herbst 2018 statt!