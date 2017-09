"Glaubst Du an Dich, überzeugst Du auch andere"

BRIGITTE Academy hat mit Angela Michael über ihre Arbeit als Medientrainerin gesprochen. Sie wird am 28. September 2017 beim BRIGITTE Academy Job-Symposium einen Vortrag halten.

BRIGITTE Academy: Warum sind Sie Medien- und Auftrittscoach geworden? Was hat Sie dazu bewogen?

Angela Michael: Weil ich es großartig finde, meine Kunden darin zu unterstützen, bei wichtigen Auftritten wie Interviews, Reden oder Präsentationen sich selbst zu vertrauen, für den eigenen Standpunkt zu brennen und das Beste aus sich heraus zu holen.

Was hat Sie in Ihrem Jobleben besonders vorangebracht?

Durch meine Auftritte als TV-Moderatorin und als Reporterin habe ich gelernt, offen und vorurteilslos auf Menschen zuzugehen. Durch das intensive Training und Coaching von KundenInnen in unterschiedlichsten Positionen - vom Bereichsleiter bis zur Bundesministerin - habe ich viel darüber erfahren, was sie zurückhält, was sie antreibt und wie ich sie beim Auftreten unterstützen kann.



Gab es eine Phase in Ihrem (Job-)Leben, in der Sie eine Richtungsänderung vorgenommen haben?

Ich habe meine Karriere als TV-Journalistin an den sprichwörtlichen Nagel gehängt für eine ungewisse Zukunft als selbstständige Medientrainerin und Coach – und habe es nie bereut.



Welche Impulse waren für Sie besonders wichtig?

Die Erkenntnis, dass der größter Kritiker in uns selber steckt und vor allem uns Frauen oft daran hindert, mutig und voller Selbstvertrauen mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte mit meinen Workshops dazu beitragen, diesen inneren Kritiker „gesund“ zu schrumpfen, so dass er starken Auftritten nicht mehr im Weg steht.



Gab es Phasen des Zweifels oder Rückschläge? Was hat Ihnen in diesen Momenten besonders weitergeholfen?

Der Umstieg von der fest angestellten Redakteurin in die unsichere Selbstständigkeit lief zuerst schleppend. Meine große Leidenschaft für das Thema, der Glaube an mich selbst sowie die Bestärkung von mir wichtigen Menschen haben mir geholfen, dran zu bleiben und als Auftrittscoach erfolgreich zu werden.



Was war der ermutigendste Satz in Ihrem (Job)-Leben und warum möchten Sie den weitergeben? // Gibt es ein Motto von Ihnen?

Glaubst Du an Dich, überzeugst Du auch andere!



Was erwartet die Besucher des BRIGITTE Academy Job-Symposiums in Ihrem Workshop?

Ich möchte die Frauen darin bestärken, dass sie gut genug sind für den nächsten Karriereschritt und dass sie dafür nicht perfekt sein müssen. Aber nicht nur der Inhalt zählt, sondern auch die Verpackung, also die Präsentation: Als Auftrittscoach nenne ich die entscheidenden Faktoren und gebe den Teilnehmerinnen praktische Tipps, um sich erfolgreich vor ihrem Publikum zu präsentieren. Traut Euch!