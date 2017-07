Grußwort der Schirmherrin Janina Kugel

"Unser Leben ist in Bewegung. Auch arbeiten wir häufiger in Bewegung: In der Bahn, am Flughafen, im Café oder von zu Hause aus. Die Digitalisierung macht es möglich. Ihre Dynamik verändert unser Arbeitsleben in all seinen Grundzügen. Neue Geschäftsmodelle entstehen, neue Dienstleistungen und neue Formen der Zusammenarbeit. Doch in einem Bereich herrscht vergleichsweise Stillstand: Seit Jahrzehnten versuchen wir, Frauen im Arbeitsleben besser zu fördern. Auf den großen Durchbruch warten wir – trotz Quoten, Zielvereinbarungen und guten Absichten – bis heute vergebens.

Warum? Weil wir oft noch glauben, Familie sei allein „Frauensache“. Und weil das in Kombination mit einem Beruf für viele Frauen in einer Doppelbelastung mündet. Dabei sollte jeder Mensch einer sinnstiftenden beruflichen Aufgabe nachgehen können – und gleichzeitig ein Privatleben haben, das diesen Namen verdient. Die Digitalisierung schenkt uns dafür Möglichkeiten, um flexibler zu arbeiten. Doch dieses Geschenk müssen alle gleichermaßen nutzen, Frauen wie Männer. Und um die Aufgaben in allen Bereichen gerecht zu verteilen, müssen wir Männer oftmals auch zu Hause stärker in die Pflicht nehmen.

Eine weitere Chance: Viele Unternehmen stellen sich im Zuge der Digitalisierung neu auf. Weg von starren Abteilungsgrenzen hin zu agiler Projektarbeit und Kommunikationsplattformen, die Praktikant und Vorstand gleichermaßen nutzen. Das birgt neue Möglichkeiten, sich einzubringen und die eigene Leistung sichtbar zu machen. Doch das muss aktiv geschehen. Arbeiten 4.0 darf also nicht bedeuten, vier Mal mehr Belastung für Frauen. Sondern, dass wir vier Mal mehr Chancen haben, um endlich aufzuholen."