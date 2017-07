Das Programm beim Job-Symposium

ab 9:00 Uhr Anmeldung

10:30 Uhr Begrüßung

Brigitte Huber, BRIGITTE-Chefredakteurin

Schirmherrin Janina Kugel, Vorstand SIEMENS AG

11:00 Uhr Keynote

Julia Jäkel, Vorsitzende der Gruner + Jahr-Geschäftsführung



11:15 Uhr Eröffnungsdiskussion

„Aufstiegsmotor Digitalisierung: Wie Frauen den Wandel der Arbeitswelt nutzen können“

Moderation: Brigitte Huber

Podium: Julia Jäkel, Janina Kugel und Kira Marrs.



12:15 Uhr Kaffeepause & Eröffnung Networkinglounge



12:45 Uhr 3 Workshops zur Auswahl*

Workshop 1 How to network – in 10 Schritten zu Kontakten, die mich wirklich weiterbringen

Workshop 2 Work-Life-Balance

Workshop 3 Ich als Marke „Weniger ‚Bla Bla‘ – mehr ‚Aha!‘“



13:45 Uhr Lunch und Networking



14:45 Uhr Impulsvortrag

"Ein Mann ist keine Altersvorsorge"

Referentin: Helma Sick



15:15 Uhr 3 Workshops zur Auswahl*

Workshop 4 Neue Berufe in den digitalen Medien

Workshop 5 In 3 Schritten zur passenden Altersvorsorge

Workshop 6 Kreativ zum Wunschkunden



16:15 Uhr Podiumsdiskussion

„Groß träumen, weit springen - wie uns Kreativität hilft, unsere Ziele zu erreichen"

Moderation: Infos folgen

Podium: Frank Berzbach, Franziska von Hardenberg und andere.



16:45 Uhr Kaffeepause



17:15 Uhr 3 Workshops zur Auswahl*

Workshop 7 Arbeiten in gemischten Teams

Workshop 8 Erfolg beginnt vor dem Kleiderschrank

Workshop 9 Du kannst Dich mal gern haben!



18:15Uhr Networking-Abend

* Anmeldung für die Workshops vor Ort.

Programmänderungen vorbehalten.