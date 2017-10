Wiedereinstieg nach der Babypause, leichter als befürchtet.

Wunschkind da, Traumjob weg?



Für viele Frauen beginnt erst nach den Presswehen der eigentliche Druck: Was will ich nach der Babypause eigentlich machen? Beruflich weitermachen, wie bisher? Ein Yoga-Studio eröffnen, personalisierte Spielkissen nähen, oder noch mal was Neues lernen?



Die schönste Zwangspause der Welt, die die meisten Frauen zwischen 30 und 45 erleben, ist wie ein großartiges Ü-Ei: Man schüttelt und weiß nicht, was herauskommt. Aber: mit geschickten Schütteln kann man den größten Mist umgehen. Ist mir im Job Sicherheit wichtiger als ein vergänglicher Coolness-Faktor? Ist der Jurist unter Umständen viel kreativer als der Grafik-Designer? Kann man auch als Konsumverweigerer eine Banklehre mit Jobgarantie absolvieren?



Die BRIGITTE Academy und i.do, eine junge, kreative Job-Profiling-Agentur aus Hamburg (www.i-do-hamburg.de) wollen Euch auf den Weg in ein neues berufliches Ich unterstützen:



Schickt uns Eure Fragen, alle, ungefiltert, unzensiert: von „Ich will Geld verdienen. Womit kann ich das am besten?“ bis „Ich hätte gern eine Tätigkeit mit Luft, Bewegung und Achtsamkeit“ – alle Fragen werden von den Job-Experten Miriam Collée und Katrin Wilkens beantwortet.



Beide haben sich mehrmals im Leben schon beruflich neu erfunden, beide haben jede Menge Windel-Kosmos-Erfahrungen (zusammen 5 Kinder) und beide haben schon über 600 Frauen erfolgreich beim beruflichen Wiedereinstieg geholfen.



Übrigens: Ihr müsst keine Mütter sein, um Eure Fragen zu stellen. Denn Druck kann man auch ohne Wehen spüren.