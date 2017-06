Live am 26. Juni: Angela Merkel im BRIGITTE LIVE-Talk

Ende September sind Bundestagswahlen - der Wahlkampf geht in die entscheidende Phase. Am 12. Juni war bereits SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu Gast im BRIGITTE LIVE-Talk. Jetzt stellt sich Angela Merkel den Fragen von BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Ressortleiterin Meike Dinklage.

Was uns erwartet? Jede Menge spannender Fragen zur Person Angela Merkel - nicht nur, was ihre Politik betrifft. Was bewegt sie? Wie hat sie sich in den letzten Jahren verändert? Was sind ihre Pläne? Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch!

Der Talk im Livestream

Ihr könnt das Interview live am Bildschirm verfolgen: Am Montag findet ihr hier den Live-Stream zum Talk.