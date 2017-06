Live in Berlin: BRIGITTE trifft Angela Merkel

Die Kanzlerin im BRIGITTE-Gespräch

Im Rahmen der Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE begrüßt BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber die Stars des Wahlkampfs 2017: Nach dem Talk-Event mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz folgt am 26. Juni ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.



BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Meike Dinklage, Ressortleiterin Zeitgeschehen, treffen die Kanzlerin zum Gespräch auf der Bühne des Maxim Gorki Theaters in Berlin und möchten wissen: Was bewegt Angela Merkel? Wie bewertet sie die zurückliegenden Jahre? Wie hat sie sich persönlich verändert? Und was sind ihre Ziele – politisch wie persönlich?



BRIGITTE Chefredakteurin Brigitte Huber: "Das werden besondere Abende mit den derzeit spannendsten Politikern des Landes, auf die wir uns sehr freuen. Und besondere Gespräche, denn BRIGITTE LIVE will nicht nur Politik erklären, sondern auch die Menschen dahinter."

Das Event findet um 19:00 Uhr im Maxim Gorki Theater statt (Am Festungsgraben 2, 10117 Berlin). Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen; Tickets zum Preis von 15,00 Euro bzw. 12,00 Euro ermäßigt sind unter Telefon 030/20221-115 oder www.gorki.de erhältlich.