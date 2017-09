"Bauer sucht Frau": Das alles ändert sich in der neuen Staffel

Mann sucht Frau für gemeinsames Treckerfahren, Kühemelken und Kartoffelernten. Ja, es ist soweit: "Bauer sucht Frau" geht in die 13. Runde! Wieder einmal zeigen in der Sendung harte Kerle vom Land ihr weiches Herz. Wir freuen uns schon auf Landluftliebe und Strohgeflüster! Doch in dieser Staffel gibt es ein paar Neuerungen. Welche, zeigen wir euch in diesem Video. Nur so viel sei verraten: Es wird heiß! Denn diesmal gehts ins sonnige Ausland.

Die Kandidatinnen müssen sich anstrengen!

Bereits seit 2005 suchen Landwirte auf RTL eine Frau fürs Leben, um endlich nicht mehr alleine einschlafen zu müssen. Doch geschlafen wird grundsätzlich eher wenig auf dem Land. Schließlich müssen die Tiere versorgt und die Ernte eingefahren werden. Deswegen muss die Frau der Wahl auch ordentlich zupacken: Ausmisten, die Sense schwingen und kochen sollten die Damen mindestens können, um das Herz ihres Bauern zu erweichen. Belohnt werden sie mit Picknick auf dem Land, Natur pur und herzzerreißenden Liebesbekundungen – wenn es denn klappt. Wir sind gespannt, wer in diesem Jahr zusammen turtelnd im Schuppen verschwindet!