Dagmar Wöhrl: Dieses traurige Familie-Drama steckt hinter ihrer Teilnahme

Seit Dienstag (5. September) kämpfen in 'Die Höhle der Löwen' auf VOX wieder fünf Top-Unternehmer um die lukrativsten Deals von engagierten Start-Ups. Unter ihnen ist seit diesem Jahr auch Dagmar Wöhrl.



Die ehemalige Bundestagsabgeordnete ist heute als Familienunternehmerin tätig - zu den Firmen der Familie gehören namhafte Mode- und Hotelketten. Dass die 63-Jährige jetzt junge Gründer dabei unterstützt, ihren Traum zu verwirklichen, hat allerdings nicht nur mit ihrem Unternehmergeist zu tun. Die Teilnahme an 'Die Höhle der Löwen' ist für Dagmar Wöhrl vielmehr eine Herzensangelegenheit.



Schwerer Schicksalsschlag für ihre Familie



Vor 16 Jahren ist ihr Sohn Emanuel bei einem tragischen Unfall gestorben: Der damals 12-Jährige rutschte beim Spielen vom Dach des Elternhauses. Im Interview mit 'Bild' erklärt die Unternehmerin:



Mit seinem Tod hängt natürlich damit zusammen, dass ich junge Menschen unterstützen möchte. Man denkt oft, was wäre aus ihm geworden? Stünde er vielleicht auch da? Er hatte früher schon immer verrückte Ideen und war sehr einfallsreich.



Zum Andenken an ihren Sohn gründete die zweifache Mutter 2001 zudem die Emanuel-Wöhrl-Stiftung, die sich im In-und Ausland dafür einsetzt, dass alle Kinder eine faire Chance im Leben haben.



Dagmar Wöhrl will junge Unternehmer erfolgreich machen



Sie geht mit Herz an ihre neue Aufgabe in 'Die Höhle der Löwen' ran. Doch es ist auch ihr unschlagbares Know-how, das Dagmar Wöhrl zu einer perfekten Investment-Partnerin macht. Dabei ist es nicht nur die 63-Jährige, die jungen Visionären mit Rat und Tat zur Seite steht. Wer sie bekommt, bekommt ihre ganze Familie, so Wöhrl im Interview mit 'VOX'.



Mein Mann investiert bereits seit Jahrzehnten in Start-ups. Er kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, ob in der Luftfahrtbranche, im Handel oder Werbe- und Marketingbereich. Mein Sohn Marcus Maximilian leitet seit vielen Jahren die DORMERO-Hotelkette. Als junger Unternehmer sind ihm seine Anfangsjahre natürlich noch gut in Erinnerung und er kann sich dadurch besonders gut in junge Gründer hineinversetzen.



Da kommt ihr die Aufgabe als "Löwin" ja gerade Recht. Wir sind gespannt, welche Gründer Dagmar Wöhrl am Ende mit ihren Ideen überzeugen können!

