"Sag mal, weinst du oder ist das der Regen ..." Hach, was konnten wir die Songs von 'Echt' damals mitsingen! Die Boyband rund um Frontmann Kim Frank eroberte in den 90er Jahren die Herzen ihrer Fans im Sturm. 2002 löste sich die ehemalige Schülerband aus Flensburg dann plötzlich auf. Doch was wurde eigentlich aus Mädchenschwarm Kim?

Ob der heute 35-Jährige der Musik noch immer treu ist und wie er mittlerweile aussieht, erfahrt ihr oben im Video.