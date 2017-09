'fit taste' aus 'Die Höhle der Löwen': So lecker war Sportlernahrung noch nie!

Wer viel Sport treibt, Muskeln aufbauen oder Gewicht verlieren möchte, muss auf seine Ernährung achten. Doch wer hat nach stundenlangen Fitness-Sessions schon Lust, noch in der Küche zu stehen? Genau hier kommen die Brüder Konstantin (32) und Benjamin Ladwein (35) aus Trier ins Spiel. Sie sind sportbegeistert und legen viel Wert auf gesunde Ernährung, die ihnen schon ihre Mutter ans Herz gelegt hat. Als vielbeschäftigte Unternehmer fehlt ihnen allerdings oft die Zeit für die Zubereitung frischer Gerichte, die gleichzeitig zu ihren Fitnesszielen passen.

Mit ihrem Lieferdienst 'fit taste' soll sich das ändern: In 'Die Höhle der Löwen' stellen sie ihre gesunden Sportlermahlzeiten, die die Kunden als Fertiggericht nach Hause bestellen können, vor – und so viel vorweg: Die fünf Top-Unternehmer Dr. Georg Kofler, der krankheitsbedingt für Judith Williams in der Arena Platz nimmt, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl stehen vielleicht schon bald auf der Kundenliste der jungen Gründer.

Olympiasieger Fabian Hambüchen ist schon Fan von 'fit taste'

Denn ihr Konzept kommt an: In ihrem Online-Shop bieten die Brüder bereits 25 Gerichte für verschiedene Bedürfnisse an – beispielsweise für den Muskelaufbau oder die Gewichtsabnahme. Um bald ganz groß raus zu kommen, haben sie prominente und kompetente Unterstützung.

Olympiasieger und Weltmeister Fabian Hambüchen gehört bereits zum 'fit taste'-Team. Der Kunstturner schaltet sich deswegen mit einer Videobotschaft in ‚Die Höhle der Löwen’ und erklärt: "Ich esse seit einem Jahr 'fit taste' und kann es nur jedem weiterempfehlen. Es ist superlecker, und ich wünsche den Jungs viel Erfolg und alles Gute!"

Für das weitere Wachstum ihres Unternehmens benötigen die Gründer allerdings ein Kapital von 300.000 Euro und bieten dafür im Gegenzug 12,5 Prozent ihrer Firmenanteile.

Welchem Löwen schmeckt der Deal?

Die Juroren sind vom ersten Bissen an Fans von 'fit taste'. Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dr. Georg Kofler haben Bedenken, was den Wettbewerb betrifft und sind daher raus. Und auch Dagmar Wöhrl hat gerne probiert, schlägt ein Investment aber aus.

Bleibt noch Frank Thelen, der die gute Qualität der Gerichte lobt, aber den sehr hohen Preis bemängelt. Dennoch will er 'fit taste' aufbauen und groß machen, fordert dafür aber auch 25 Prozent Firmenanteile. Konstantin und Benjamin Ladwein überlegen da nicht lange und schlagen zu.

Schmecken die Gerichte von 'fit taste' wirklich so gut? Wir haben den Test gemacht! Im Video seht ihr das Ergebnis.