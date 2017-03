Vom Hottie zum Zottel: 'SATC'-Smith hat sich gewaltig verändert!

Such a great Man!!!!!! True love. #SmithJerrod #SamanthaJones Ein Beitrag geteilt von Sex and the City (@sexandthecity___) am 23. Okt 2014 um 10:01 Uhr





Was war in 'Sex and the City' noch heißer als die Gespräche über Männer? Ganz klar: die Männer selbst. Doch nicht jeder ließ unser Fan-Herz derart höher schlagen wie SMITH. Dieser muskulöse Körper, die langen blonden Haare, das verschmitzte Lächeln – hach, wie gerne wären wir manchmal an Samanthas Stelle gewesen.



Remember Sex and the City hunk Smith Jerrod? Here’s what actor Jason Lewis look likes now https://t.co/MGXIKLelDr pic.twitter.com/oQFSnANcmt — The Sun (@TheSun) 3. März 2017





Tja, doch auch die heißesten Kerle können aus der perfekten Form geraten. 13 Jahre sind seit der letzten SATC-Klappe vergangen - und Schauspieler Jason Lewis hat sich seitdem ganz schön verändert. Die langen Haare sind geblieben und auch sein Waschbrettbauch kann sich noch immer sehen lassen. Was aber bitte soll diese Gesichtsbehaarung? Spricht er demnächst etwa für die Rolle des Tarzan vor?



Loving this character and project. Joe Strong! 💪🏼 Ein Beitrag geteilt von Jason Lewis (@jasonleelewis) am 11. Okt 2016 um 15:56 Uhr





Emotional therapy dog for another hard day on set of #midnighttexas. Blessed to be working with great producer director cast and crew on this one!❤️🙏 📷 @bernardosaracino Ein Beitrag geteilt von Jason Lewis (@jasonleelewis) am 22. Mär 2016 um 11:32 Uhr





Wie gut, dass Geschmäcker verschieden sind. Uns hat er vorher besser gefallen, aber ein Hingucker ist der 45-Jährige wohl auch heute noch allemal.