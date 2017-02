Schock für alle Fans: 'Sturm der Liebe'-Star Kerstin Gäthe ist tot!

Mit großer Bestürzung hat uns gestern die Nachricht von Kerstin Gähtes Tod erreicht. 2012 war sie in einer längeren... Posted by Sturm der Liebe on Donnerstag, 2. Februar 2017





Traurige Nachrichten für alle Fans der Serie 'Sturm der Liebe'. Kerstin Gäthe ist an Krebs gestorben. Die beliebte Schauspielerin wurde nur 58 Jahre alt und hinterlässt einen Ehemann und einen erwachsenen Sohn.

Zwei Jahre lang kämpfte Gäthe gegen die tückische Krankheit – am Ende hat sie den Kampf verloren. "Liebe Freunde, leider muss ich Euch mitteilen, dass unsere geliebte Kerstin von uns gegangen ist. Nach zwei Jahren tapferen und erfolgreichen Kampf gegen den Krebs haben wohl die Nebenwirkungen den Weg freigemacht für etwas im Kopf, was so nicht sein sollte. Wir sind dankbar, dass sie nicht lange leiden musste und friedlich bei uns zu Hause einschlafen durfte. Behaltet sie in Euren Herzen", schreibt Ehemann Lutz Reichert auf seiner Facebook-Seite.



Kerstin Gäthe verkörperte in der ARD-Serie 'Sturm der Liebe' 'Nicola Westphal' und 'Franziska Appelt' und spielte in einigen Rosamunde-Pilcher-Filmen mit sowie in der Serien 'Die Arnheimer'.