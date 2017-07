Gruselig: Darum kann niemand diese Figur länger als 5 Sekunden ansehen

Verstörend, das "Tooth Child" der US-Horrorserie "Channel Zero": Der komplette Körper des Monsters besteht aus menschlichen Zähnen - und viele Zuschauer der Show sind sich einig, dass sie bei diesem Anblick irgendwann weggucken müssen. Psychologen haben schon länger beobachtet, dass Zähne ein besonders großes Potential dazu haben, Menschen Angst einzujagen; etwa als Albtraum, in dem sie ausfallen, oder als Erinnerung an die eigene Sterblichkeit - schließlich ist jeder ausgefallene Zahn unwiderruflich verloren und wächst nicht mehr nach. Teste dich selbst: Schau mal, wie lange du das "Tooth Child" im Video aushältst - wenn du dich traust ...