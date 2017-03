Deshalb kommt diese 99-Jährige ins Gefängnis und freut sich riesig

Bijna 100 en een bucketlist: Vanochtend hebben we Annie een zeer mooie dag kunnen bezorgen door één van haar laatste... Posted by Politie Nijmegen-Zuid on Donnerstag, 23. Februar 2017





Hat nicht jeder von uns eine Bucket List, auf der Dinge stehen, die wir einmal in unserem Leben unbedingt machen möchten? Und auch im Alter von 99 Jahren beweist uns diese holländische Lady, dass es nie zu spät ist, um sich seine Wünsche zu erfüllen. Bis zu ihrem 100. Geburtstag wollte Annie aus Nimwegen einmal im Gefängnis sein und jetzt kann sie ihren Wunsch von der Liste streichen.

Wie hat sie das denn geschafft?

Natürlich wollte die charmante 99-Jährige nichts anstellen, um hinter Gitter zu gelangen. Ihre Nichte half ihr, bei ihrem sehnlichsten Wunsch und rief die Polizei an, mit der außergewöhnlichen Bitte.

"Wir tun sowas normalerweise nicht, aber wir haben für Annie eine kleine Ausnahme gemacht. Sie durfte für ein paar Minuten in die Zelle (…) ich verstehe aber immer noch nicht so ganz, warum DAS auf ihrer Bucket-List stand", so ein Polizeisprecher gegenüber 'Buzzfeed'.



Also wurde die entzückende 99-Jährige festgenommen und hat sich offensichtlich wie ein Honigkuchenpferd darüber gefreut. Einfach niedlich!