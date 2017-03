Also doch! Adele verkündet eine zuckersüße Nachricht

Adele ist doch immer wieder für eine Überraschung gut. Obwohl die Sängerin ihr Privatleben penibelst aus der Öffentlichkeit raushält, hat sie nun eine zuckersüße News mit ihren Fans geteilt. Auf einem Konzert im australischen Brisbane verkündete sie nun, was wir alle schon länger vermutet hatten: "Ich bin jetzt verheiratet!"





Wie kam es dazu?

Auf der Bühne sprach Adele über ihren Song 'Someone Like You' und das Gefühl, sich frisch in jemanden zu verlieben. Doch so süchtig sie auch nach diesem Gefühl sei, so könne sie es selbst nicht mehr erleben, da sie ja jetzt unter der Haube sei. Seit 2011 ist die 'Hello'-Sängerin mit dem englischen Geschäftsmann Simon Konecki zusammen und hat mit ihm einen vierjährigen Sohn.





Schon im Februar sprach sie von ihrem "Ehemann"

Die Freude ihrer Fans ist natürlich grenzenlos, wirklich überrascht waren die meisten allerdings nicht. Bereits bei der Grammy-Verleihung im Februar bedankte sich die 28-Jährige bei ihrem "Ehemann"!