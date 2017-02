Mit einem Notruf hat sich das Leben dieses Feuerwehrmanns schlagartig verändert

Als Feuerwehrmann weiß man wohl nie, was einen beim nächsten Einsatz erwartet. Als Marc Hadden aus South Carolina an einem Novembertag 2011 einem Notruf nachging, hätte er wohl nicht damit gerechnet, wie sich seine Welt danach für ihn verändert.



Marc nahm den schicksalhaften Notruf entgegen

Eine Frau rief von einem Parkplatz aus den Notruf. Am Telefon berichtete sie nur über starke Unterleibschmerzen. Als Marc vor Ort ankam, traf er auf eine schwangere Frau, die sich in den Wehen befand und an Sauerstoffmangel litt. Doch bevor sie diese überhaupt ins Krankenhaus bringen konnten, kam das Baby auf die Welt und Marc musste bei der Entbindung helfen.



Sie hatten für ein drittes Kind gebetet

Der 47-Jährige besuchte die frischgebackene Mama einige Tage danach im Krankenhaus und sie erzählte ihm, dass sie das Baby nicht wollte und zur Adoption freigeben würde. Für Marc war das ein Zeichen, denn er und seine Frau Beth wünschten sich aus tiefstem Herzen Familiennachwuchs.



"Wir hatten immer vor, einmal zu adoptieren und haben es in Gottes Hände gelegt. Wir dachten uns, wenn es sein soll, dann wird es passieren", erklärte Beth Hadden gegenüber dem Sender 'WMBS'. Marc und Beth hatten bereits zwei Söhne und wollten noch ein drittes Kind, doch das hat auf natürlichem Wege nicht mehr funktioniert.







Und es hat tatsächlich geklappt. Das Ehepaar konnte das kleine Mädchen nach zwei Tagen aufnehmen und übernahmen dann nach einigen Monaten das komplette Sorgerecht.







Rebecca Grace, haben sie die Kleine genannt und sie ist ihr ganzer Stolz. Mittlerweile ist sie fünf Jahre alt. "Wenn man sie fragt, woher sie kommt, sagt sie: 'Mein Vater hat mich in einem Krankenwagen auf die Welt gebracht'", erzählt Marc überglücklich dem Magazin 'TODAY'.