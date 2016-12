Aldi schlägt Alarm: Dieses Produkt ist gefährlich für Kinder!

"Produktwarnung" schreibt Aldi Nord auf seiner Website und bezieht sich damit auf ein "Steckdosen-Set", das in den Filialen seit 15. Dezember verkauft wurde. Das Problem: Die Steckdosen, die an der Wand befestigt werden, sind laut Verpackung "mit Kinderschutz" - allerdings haben sie in Wahrheit keine Kindersicherung!

Die Steckdosen als solche sind vollkommen ungefährlich, betont Aldi. Allerdings sind sie nicht - wie in der Werbung angegeben - kindersicher und damit eine Gefahr für die Kleinen. Kunden, die die Steckdosen wegen ihrer angeblichen Kindersicherung gekauft haben, dürfen das Steckdosen-Set in die Filialen zurückbringen und bekommen ihr Geld zurück.