Alzheimer-Patientin freut sich jeden Tag aufs Neue, dass sie Oma wird

Die 38-jährige Christine Stone erzählt täglich ihrer Mutter Setsuko Harmon von ihrer Schwangerschaft. Doch diese vergisst die freudige Babynachricht nach ein paar Minuten wieder. Jedes Mal wenn Christine von ihrem Glück erzählt, filmt sie die überwältigende Reaktion ihrer Mutter. "Ich liebe es, meiner Mutter davon erzählen, denn sie reagiert jedes Mal wie ein Kind zu Weihnachten", so Christine.

Jedes Mal läuft das Gespräch gleich ab: "Weißt du, dass ich ein Baby bekomme?“, so Christine und Setsuko: "Was? Wann?" "Oktober." "Ach schön, Christine. Ich bin so glücklich."

Glückliche Momente für alle Beteiligten

Auch wenn es sehr traurig ist, dass die werdende Oma alles vergisst, so weiß Christine damit umzugehen. Die Reaktion ihrer Mutter macht sie immer wieder glücklich: "Ich weiß, dass sie nicht immer da sein wird und ich möchte, dass meine Tochter sieht, dass ihre Oma sich total auf sie gefreut hat. Und das ist auch ein Grund, warum ich das Video gepostet habe. Es ist einfach schön, sie so glücklich zu sehen."

Außerdem möchte sie auf die Krankheit ihrer Mama aufmerksam machen. Alzheimer ist sowohl für den Betroffenen als auch für die Angehörigen nicht einfach und doch möchte Christine mit ihrem Video eine wichtige Botschaft vermitteln: "Ich möchte den Leuten zeigen, dass es eine schreckliche Krankheit ist. Aber trotzdem sind da immer wieder auch schöne Momente."