Pikantes Kuss-Foto: Amber Heard lässt die Bombe platzen 💋

Uh, la, la - Amber Heard scheint totally in love zu sein. Die 32-jährige Schauspielerin ist wohl eindeutig über die Scheidung von Johnny Depp hinweg und postet nun ein Knutsch-Foto mit dem milliardenschweren Unternehmer Elon Musk und kommentiert 'Cheeky' (dt: frech).



Schon länger wird den beiden eine Romanze nachgesagt. Jetzt zeigen sie sich erstmals zusammen in der Öffentlichkeit. Ist das etwa ihre Liebes-Bestätigung? Oder heißt es hier so schön: Guten Freunden gibt man ein Küsschen? Tja, dieser dicke, rote Lippenstift-Schmatzer ist wohl eher für einen engsten Vertrauten.



Having moo moo at Moo Moo Gold Coast with @AmberHeard, @CreepyPuppet and @CowanFilms A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Apr 23, 2017 at 4:42pm PDT





Der Gründer der Elektroauto-Firma Tesla postet ein ähnliches Foto und ist offenbar von Ambers Kuss angetan. Noch haben beide nichts offiziell bestätigt, doch die Indizien sprechen für sich. In Australien, wo Amber ihren neuen Film 'Aquaman’ dreht, wurden beide außerdem Arm in Arm gesichtet.



April 23rd: @amberheard & @elonmusk ziplinning at Currumbin Wildlife Sanctuary in Australia pic.twitter.com/EooQA67mR0 — Amber Heard USA (@AmberHeardNews) 24. April 2017





Was wohl Johnny Depp darüber denkt? Denn der Schauspieler darf laut Scheidungsrichter in den nächsten Monaten Millionen an seine Ex zahlen. Ein User schreibt unter das Foto von Amber und Elon: "Lauf, Elon, lauf!!!! Denk daran, was sie Johnny angetan hat".



Dieser Kommentar geht gerade durchs Netz und macht auf den Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard aufmerksam. Ende Mai 2016 reichten sie die Scheidung ein und die Schauspielerin beschuldigte ihn der häuslichen Gewalt.



