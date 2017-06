Diese 12-Jährige ist die wohl COOLSTE Bauchrednerin überhaupt! 🙈

Blond, süß, schüchtern. So betritt Darci Lynne Farmer (12) aus Oklahoma-City die Bühne der amerikanischen Casting-Show "America’s Got Talent". In der Hand ein riesiger Plüschhase namens Petunia. Die Jury, bestehend aus Sängerin Mel B, Model Heidi Klum, Musikjournalist Howard Mandel und TV-Moderator Simon Cowell, stellt die gewöhnlichen Fragen – dann geht’s los.

Die Puppe singt – und wie!

Aus Petunia erklingen plötzlich Töne, die niemand erahnt hätte. Als Bauchrednerin lässt Darci ihre Handpuppe den Song "Summertime" aus dem Musical "Porgy und Bess" singen. Und das, ohne dabei auch nur ansatzweise den Mund zu bewegen! Zwischendurch interagiert sie auf so eine charmante Art und Weise mit ihrer Puppe, dass einem das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht weicht.

Der goldene Buzzer wird gedrückt!

Neben dem Publikum, welches vor Begeisterung regelrecht die Kontrolle verliert, findet auch die Jury keine anderen Worte als "unglaublich" oder "bezaubernd". Das ehemalige Spicegirl Mel B ist so fasziniert von der Kleinen, dass sie auf den Goldenen Buzzer drückt!

Ab da kann auch Darcis Mama, die im Publikum sitzt, ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und stürmt zu ihrer Tochter auf die Bühne, um sie fest in den Arm zu nehmen. Denn das bedeutet nun, dass Darci direkt in das Viertelfinale weitergelassen wird, ohne vorher weitere Runden gewinnen zu müssen.



Darci selbst bezeichnet es als einen ihrer größten Träume, bei dieser Show mitzumachen, und das sieht man ihr an! Sie hat nicht nur eine überragend tolle Stimme, sondern auch eine Ausstrahlung, bei der einem warm ums Herz wird!