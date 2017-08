Zu lustig! Anastacia schummelt sich in Musik-Casting - und floppt

Ein Streich ist immer nur so gut, wie der, der ihn ausführt. Und Anastacia hat offenbar ein groooßes Talent für wirkungsvolle Pranks. Mit Rothaar-Perücke und Baskenmütze getarnt steht der Popstar jedenfalls plötzlich vor der Jury der schwedischen Castingshow 'Idol' (entspricht dem deutschen Format DSDS) und gibt einen seiner größten Hits zum Besten. Doch dieser Auftritt verläuft am Ende ein wenig anders, als es die 48-Jährige womöglich erwartet hat ...

Anastacia floppt bei der Jury





Denn Anastacia, die sich der Jury als Gabby vorstellt, kommt gar nicht gut an. Schon der schwedische Song, den sie extra gelernt hat um die Jury zu beeindrucken, floppt. Und auch als sie bei ihrem eigenen Superhit ‚I’m Outta Love’ die Rockröhre raushängen lässt, sind die vier Musiker nur mäßig beeindruckt.



Jurorin und Gesangstrainerin Kishti Tomita beschwert sich:

Es tut mir leid, aber du kannst wirklich nicht singen. Du bist extrem talentiert, klingst fast wie Anastacia, aber du bist viel zu nervös. Es ist zu spät für dich.

Autsch! Gelohnt hat sich der Streich dennoch



Anastacia nimmt es zum Glück mit Humor und die Gesichter der Juroren, als Anastacia ihre Tarnung fallen lässt, waren es wert. "Ich sollte wohl mit der Musik aufhören", scherzt der Popstar.



Auf Instagram erklärt sie später:



Als ich in Stockholm war und Musik mit Anders Bagge aufgenommen habe, hat er mich überredet, zum 'Idol'- Casting zu kommen.



Der Juror hatte jedenfalls sichtlich Spaß dabei, seine Kollegen an der Nase herumzuführen und auch Anastacia hat diesen ganz besonderen Auftritt in vollen Zügen genossen. Unser Tipp: Schaut euch unbedingt das Video oben an!