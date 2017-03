Gewusst? Angela Merkel heißt in Wahrheit gar nicht Angela Merkel!

Dass Promis ihre Namen für ihre Karriere ändern, ist nichts Ungewöhnliches. Oder glaubst du, Adam Richard Wiles wäre genauso berühmt geworden wie Calvin Harris? Wohl eher nicht! Doch nicht nur Musiker und Schauspieler feilen gerne mal an ihren Namen herum, auch der Blick in den Pass unserer Bundeskanzlerin dürfte dich überraschen.

Denn in all den Jahren, in denen die 62-Jährige jetzt schon das Oberhaupt der deutschen Regierung ist, hat sie uns knallhart ihren Zweitnamen verschwiegen. In Wahrheit heißt sie nämlich: Angela Dorothea Merkel!

Und Merkel ist dabei nicht mal ihr Mädchenname. Geboren wurde die gebürtige Hamburgerin mit dem Nachnamen Kasner. 1977 heiratete Angela dann allerdings den Physiker Ulrich Merkel, dessen Nachnamen sie auch nach der Scheidung 1982 und ihrer zweiten Hochzeit mit Joachim Sauer 1998 behielt.



Na, dann wissen wir ja jetzt Bescheid!

