Überraschendes Statement! Angelina Jolie spricht erstmals über die Trennung von Brad Pitt

Sie hat lange geschwiegen und höchstens mal etwas über ihren Sprecher verlauten lassen, doch jetzt bricht Angelina Jolie endlich ihr Schweigen und äußert sich erstmals zur Trennung von Noch-Ehemann Brad Pitt.

Im Zuge einer Promo-Tour für ihren neuen Film "First They Killed My Father" in Kambodscha antwortete die 41-Jährige einer BBC-Journalistin, die sie zu dem angeblichen Vorfall in einem Privatjet fragte. Im September letzten Jahres wurde Brad Pitt vorgeworfen, seinen Adoptivsohn Maddox im Alkohol- und Drogen-Rausch angeschrien und geschlagen zu haben. Jolie trennte sich daraufhin von ihm und reichte nur wenige Tage später die Scheidung ein.



"Wir werden immer eine Familie sein"







Doch auch wenn das einstige Hollywood-Traumpaar Geschichte ist, so wollen sie als Familie wohl zusammenhalten. Mit brüchiger Stimme und mit den Tränen kämpfend sagte sie: "Ich will nicht viel darüber sagen, außer dass es eine sehr schwierige Zeit war und dass wir eine Familie sind. Wir werden immer eine Familie sein. Wir werden über diese Zeit hinwegkommen und hoffentlich eine stärkere Familie werden."

Warum es letztendlich zur Trennung kam, wollte sie aber nicht erklären: "Viele Leute durchleben solche Situationen, meine ganze Familie hat schwere Phasen durchgemacht. Mein Fokus liegt auf meinen, auf unseren Kindern." Ihre Kinder waren es übrigens auch, die ihrer Mutter an diesem Tag unterstützten. Zum ersten Mal seit der offiziellen Trennung ihrer Eltern begleiteten sie Jolie zu einem öffentlichen Auftritt.



Bleibt also weiter zu hoffen, dass Jolie und Pitt ihren Rosenkrieg bald beenden können, damit vor allem ihre sechs gemeinsamen Kinder endlich wieder zur Ruhe kommen.