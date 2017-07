Angelina Jolie: Das steckt hinter dem Transgender-Gerücht

Es war eine Nachricht, die Eltern aufhorchen ließ: Angelina Jolie und Brad Pitt hatten angeblich mit ihrer elfjährigen Tochter Shiloh eine Hormontherapie begonnen, damit diese ihr Geschlecht wechseln kann. Schon lange heißt es, dass die kleine Shiloh lieber ein Junge wäre - aber haben ihre berühmten Eltern tatsächlich schon so früh in ihrer Kindheit eine so drastische Entscheidung getroffen? Im Video seht ihr, was genau hinter dem Gerücht steckt!