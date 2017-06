Trauer bei den Rolling Stones: Anita Pallenberg ist gestorben 😢

Anita Pallenberg, Muse der Kultband Rolling Stones und langjährige Lebensgefährtin von Keith Richards, ist am 13. Juni 2017 überraschend gestorben.

1965 traf das schauspielernde Model ('Babarella') die Band Backstage bei einem Konzert in München und wich den Stones von da an nicht mehr von der Seite. Bis 1980 lebte sie mit Keith Richards in einer Beziehung, gemeinsam haben sie drei Kinder. Sohn Marion (47), Tochter Angela (45) und Sohn Tara, der kurz nach seiner Geburt verstarb.

1977 geriet das Paar in die Schlagzeilen, nachdem in ihrem Hotelzimmer eine Vielzahl an Drogen gefunden wurden. Nach dem Vorfall begaben sich beide schließlich in Therapie.

Woran die 73-Jährige verstorben ist, ist bislang nicht bekannt. Wir wünschen der Familie ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit.