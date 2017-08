Anna Ermakova wird erwachsen - und zeigt sich sexy auf Instagram

Die "kleine" Tochter von Boris Becker und seiner Besenkammer-Affäre Angela Ermakova wird erwachsen. Mit ihren Bildern auf Instagram hält Anna uns regelmäßig auf dem Laufenden. Nun zeigt sie sich auf ihren neue Fotos provokant am Pool.

@m.a.s.h.a A post shared by Anna Ermakova (@annaermakova1) on Aug 6, 2017 at 10:38am PDT

Im knappen Bikinis zeigt Anna, was sie hat und wird dafür mit Komplimenten nur so überschüttet: "Hammmmmmer bodygoals" und "Anna, du hast einen unglaublichen Körper und du siehst so hübsch aus" überschwemmen ihr Instagram-Profil.

@veronika_hughes miss you already 💕 A post shared by Anna Ermakova (@annaermakova1) on Aug 7, 2017 at 10:58am PDT

A post shared by Anna Ermakova (@annaermakova1) on Jul 26, 2017 at 9:21am PDT

Mittlerweile ein gefragtes Model

Dass Anna Ermakova mehr kann als freizügige Bilder zu posten, hat sie in der Vergangenheit schon mehrmals bewiesen. So schmückt sie das Cover der aktuellen Ausgabe des Magazins MC1R, ein Magazin speziell für Rothaarige. Auch in zahlreichen Interviews präsentiert sie sich selbstbewusst und reflektiert. Auf die Frage, ob sie sich auch eine Beziehung mit einer Frau vorstellen könne, antwortete sie im Gespräch mit dem Magazin Red „Ja, absolut. Es kommt nur auf den jeweiligen Menschen und seine Persönlichkeit an.“

Stolzer Papa Boris

Auch Boris Becker zeigt, wie stolz er auf seine einzige Tochter ist. Regelmäßig postet er Bilder seiner Anna auf Social Media und schwärmt von ihrer Schönheit.

My beautiful daughter! #anna #family A post shared by Boris Becker (@borisbeckerofficial) on Jul 13, 2017 at 5:55am PDT

Zu den schwierigen Familienverhältnissen wird sich so gut wie nie geäußert. Anna hat angeblich nicht viel Kontakt zur Frau von Vater Boris, Lilly Becker, oder deren Söhne. Bekannt ist nur, dass Lilly sich über Annas Karriere als Model freut und es für einen guten Weg hält.