Wow! Anna Netrebko überrascht total erschlankt

Am Anfang ihrer Karriere präsentierte sich Anna Netrebko top in Form: Mit schlanker Figur und unglaublicher Stimme verzauberte sie ihre Fans und brachte zahlreichen Opern-Arien ganz neuer Aufmerksamkeit. Die Stimme blieb, der Körper änderte sich: Beruflicher und privater Stress schlugen sich bei der Opernsängern in einer merkbaren Gewichtszunahme nieder.



Sie hat den Kilos den Kampf angesagt





Das Glück in der Liebe fand sie dann 2014 mit Yusif Eyvazov. Gemeinsam kündigten sie 2016 den Kilos den Kampf an und konnten schon bald erste Erfolge verbuchen. Das Ergebnis der Anstrengungen kann sich sehen lassen: Anna hat mittlerweile sichtbar an Gewicht verloren.







Nicht nur ihr Gesicht ist deutlich schmäler, sondern auch ihre Silhouette ist sichtbar schlanker geworden. Wir finden: Sie sieht einfach fabelhaft aus! Selbstbewusst wie lange nicht mehr erstrahlt sie auf ihren neuesten Bildern und ihre Fans sind ganz angetan.