Bewegendes Video: Autistischer Junge bedankt sich bei seiner Mama übers Radio

Joshua (14) aus Babensham in Oberbayern ist Autist. Er liebt seine Mama über alles, doch es fällt ihm nicht immer leicht, das auch zu zeigen. Er hat sich entschlossen, einen Brief an sie zu schreiben und diesen im Radio vorzulesen. Wie seine Mama darauf reagiert, rührt uns zutiefst.

Danke, Mama!

Joshua geht in die 7. Klasse. Am liebsten mag er Kunst und in seiner Freizeit singt er gerne. "Ich bin nicht so wie andere Menschen. Ich bin Autist. Ich bin anders", so Joshua über sich selbst. Doch dank seiner Mama Jenny weiß er, dass es nicht schlimm ist, anders zu sein, sondern dass es vielmehr etwas Besonderes ist.

Mama Jenny kümmert sich immer liebevoll und geduldig um ihren Sohnemann, fährt ihn täglich zur Schule und hilft ihm, wo sie nur kann. Kurz vor dem Muttertag, möchte Joshua nun mit seinem Brief 'Danke' sagen.

Alles fängt an mit: "Liebe Mama, ich möchte dir schon lange etwas sagen. Und ich möchte, dass es so viele Menschen wie möglich hören ...". Seine Worte verleihen uns eine Gänsehaut, aber schau einfach selbst: