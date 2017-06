Doris wurde bei der Geburt vertauscht! Jetzt sucht sie ihre Eltern

Am 31.10.1990 kam Doris Grünwald im LKH in Graz zur Welt. Nach einem Kaiserschnitt und 20 Stunden Warten durfte Evelin Grünwald sie endlich im Arm halten. Liebe auf den ersten Blick! Was zu dem Zeitpunkt noch niemand wusste: Evelin und Doris Grünwald sind nicht Mutter und Tochter.

Stell dir einmal vor du gehst zum ersten Mal Blut spenden und erfährst dadurch, dass deine Eltern nicht deine leiblichen Eltern sind. Schrecklich, oder?

Genau das erlebte die heute 26-Jährige Doris Grünwald. Sie war Anfang 20, als sie die schockierende Wahrheit erfuhr, und sucht nun seit 6 Jahren vergeblich nach ihren leiblichen Eltern.

Vertauschung fand im Krankenhaus statt

Jede Mama weiß: Hatte sie ihr Kind einmal auf dem Arm, erkennt sie es immer und überall wieder. Auch Evelin Grünwald ist sich da sicher und fest davon überzeugt, dass die Vertauschung nur wenige Stunden nach der Geburt, also noch im Spital, stattgefunden haben muss. Das Krankenhaus streitet jedoch alle Vorwürfe ab und meint, dass Doris zu der Zeit das einzige Baby mit so einem geringem Gewicht, knapp zwei Kilo, gewesen sei.

90.000 Euro als "Entschädigung"

Trotzdem entschied sich das Landesgericht Graz zugunsten der Familie und ordnete für jedes betroffene Familienmitglied 30.000 Euro Schmerzensgeld an. Zudem soll das Spital die Kosten für die Adoption der Tochter übernehmen.

Auch wenn sie den rechtlichen Weg schon bestritten haben, haben sich bislang weder die leibliche Mutter von Doris noch das leibliche Kind von Evelin auffinden lassen.

Durch einen Facebook Post macht Grünwald nun ein weiteres Mal auf ihre Suche aufmerksam. Sie gibt die Hoffnung nicht auf, doch noch herauszufinden, woher sie eigentlich kommt, und welches Leben für sie vorbestimmt gewesen wäre.