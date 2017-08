"Nächtelang geweint" - Ehekrise bei Narumol und Josef

Narumol (52) und Josef (56) haben sich am 5. Juli 2010 das Jawort gegeben. Doch genau diesen Tag kann sich der Urbayer nicht besonders gut merken. Gegenüber 'Das Neue Blatt' beschwert sich Narumol:

Nicht einmal ein paar Blumen von der Tankstelle oder von der Wiese nebenan. Nichts! Von ein paar lieben Worten ganz zu schweigen. Das tut mir im Herzen weh. Jede Frau freut sich doch uber ein paar Komplimente oder das gute Gefuhl, fur den Ehemann etwas Besonderes zu sein.

Wegen Josefs Versäumnis war die Thailänderin lange tieftraurig: "Ich habe nächtelang geweint". Aber Josef trägt das Herz am rechten Fleck und so plagte ihn ein schlechtes Gewissen. Also pflückte er letztendlich doch ein Sträußchen für seine Göttergattin. Und genau das weiß Narumol auch zu schätzen. Daher gibt es auch keinen Grund zur Sorge: