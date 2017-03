Seine Kinder sprengen das Interview dieses BBC-Experten

Ups! Kinder sprengen Papas BBC-Interview

Er hat einen Anzug angezogen, sitzt mit Krawatte vor einer Weltkarte - und dann geht alles schief! Dieses urkomische Video begeistert gerade das Netz. Der Experte spricht gerade per Webcam-Schalte aus seinem Arbeitszimmer mit dem BBC-Moderator über die Situation in Südkorea, als plötzlich hinter ihm die Tür auffliegt und seine kleine Tochter reinkommt und rumhampelt. Das war schon peinlich? Moment, es wird noch besser! Schau's dir gleich an - du wirst dich kaputtlachen!