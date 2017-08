Becker gegen Henssler: Erst ein Rassismus-Vorwurf und jetzt dieses Video!

Nach der letzten Folge 'Grill den Henssler' kochen noch immer zwei – vor Wut! In den sozialen Netzwerken schießt Boris Becker plötzlich scharf gegen TV-Koch Steffen Henssler, was der wiederum mit einem ziemlich fragwürdigen Hitler-Video kommentiert. Der Grund ist der Auftritt des Becker-Sprosses Noah.

Aber von Anfang an:

Am Sonntag legt Beckers Sohn Noah einen - sagen wir mal – ziemlich schnarchigen Auftritt in der Koch-Arena hin. Quatschen will er nicht, Fragen beantworten auch nicht und lächeln schon gar nicht. Ein Verhalten, das dem TV-Koch so gar nicht schmeckt. Also trietzt Henssler den 23-Jährigen später auf Instagram, indem er ein Foto der Simpsons-Figur Tingeltangel-Bob postet und damit WOHL auf Beckers lustlose Art anspielt.

Boris Becker platzt der Kragen!





Noah Becker scheint das allerdings kalt zu lassen, er reagiert gar nicht erst darauf. Dafür springt allerdings sein Vater Boris für ihn die Presche, für den der Henssler-Post ein klarer Fall von Rassismus ist. Auf Twitter schreibt er:



Ich wusste nicht, dass #henssler Rassist ist (Instagram-Bild)! Witze über Hautfarbe/Haare von meinem Sohn sind unangebracht!



Jetzt bei #grilldenhenssler #gdh 😄 A post shared by Steffen Henssler (@steffen_henssler) on Aug 27, 2017 at 12:12pm PDT





Und auch unter dem Instagram-Bild hinterläßt die Tennislegende sicherheitshalber noch einen Kommentar. "Henssler, lass deinen Humor bzgl meinem Sohn zu Hause! Beleidigungen gegenüber Kinder gehen gar nicht. Wenn du ein Kerl bist, melde dich bei mir." (Ähm, Boris: Dein Sohn ist 23 und sicher kein Kind mehr!)



Steffen Henssler kontert mit Hitler-Parodie







Gesagt, getan! Nur wenige Stunden später meldet sich Steffen Henssler mit einem Facebook-Video zu Wort. Mit verstellter Stimme, die stark an Adolf Hitler erinnert, nimmt er Stellung und erklärt:



Ich gebe zu, dieser Vergleich ist an den Haaren herbeigezogen. Aber seien Sie versichert, dieser Post ist alles, aber nicht rassistisch.



Zum Abschluss findet der 44-Jährige aber auch noch versöhnliche Worte für Boris Becker. "Es ehrt sie, dass sie für ihren Sohn kämpfen wie ein Löwe. Ich bin und bleibe ihr Fan, Herr Becker. P.S. Gruß an die Gemahlin!"



Joa! Da haben sich ja mal Witzbolde gefunden. Das letzte Wort im Henssler/Becker-Fight ist nach diesem Video aber sicher immer noch nicht gesprochen worden.