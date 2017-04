Wenn du DIESEN Kleiderhaken entdeckst, musst du SOFORT die Polizei rufen!

Was hat dieser Haken auf sich?

Dieser Kleiderhaken scheint so ziemlich das Unverdächtigste zu sein, was man sich vorstellen kann. Zwei kleine Haken an der Wand - was soll daran jetzt so schlimm sein? Tatsächlich werden mit diesem Garderobenhaken widerliche Verbrechen begangen: Im Inneren steckt eine verborgene Kamera, mit der Frauen ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen beim Umziehen oder gar auf der Toilette gefilmt werden! In Florida entdeckte die Polizei diese Spanner-Kameras in mehreren Damentoiletten - installiert in Geschäften, Strand-WCs und in Parkanlagen:

Wer macht denn sowas?

Der oder die Täter sind noch nicht gefasst, daher ist noch nicht geklärt, was mit den Aufnahmen geplant war, oder vielleicht schon geschehen ist. Aber eigentlich ist es egal, ob jemand "nur" zum privaten Vergnügen heimlich Frauen filmt, oder ob die Fotos und Videos später im Internet landen: Es ist in jedem Fall ein ekelhaftes Verbrechen, vor dem du dich in acht nehmen musst!

Das ist eklig - aber Florida ist doch zum Glück weit weg?

Das stimmt - aber das ist ja nur ein Beispiel, wo der Fall aufgeflogen ist. Die Praxis dürfte wesentlich weiter verbreitet sein: Denn die Spanner-Kamera im Kleiderhaken kann sich jeder für wenig Geld direkt bei amazon kaufen:

Sowas ist erlaubt?

Tatsächlich ist nichts an diesem Gerät illegal, denn offiziell dient es natürlich der Sicherheit und Überwachung des eigenen Hauses (nur gegen Einbrecher einsetzen, *zwinkerzwinker*). Oder wie ein User auf die schockierte Anfrage "Wozu kauft man das?" antwortete: "ich will sichergehen, dass niemand mein Zimmer durchstöbert, wenn ich weg bin." Möglich. Aber eine große Zahl von Käufern hat garantiert andere Absichten, als ihr Wohnzimmer vor Dieben zu schützen.

Daher haltet lieber die Augen offen! Zum Glück ist diese Art von Garderobenhaken relativ leicht durch die dicke Form und das kleine Guckloch zu erkennen. Und wenn ihr den Haken irgendwo in Umkleide, öffentlicher Toilette oder Hotelzimmer entdecken sollet: unbedingt die Polizei alarmieren!