Grauenvolle Tat: "Meine Mutter wurde auf dem Sterbebett bestohlen"

Susanne Karras (48) aus Berlin trauert um ihre Mutter Ingrid Karras (†76). Die Rentnerin litt an Lungenkrebs und war dement. Nun verstarb sie in einem Pflegeheim in Berlin-Johannisthal.

Als sich die Familie drei Stunden nach ihrem Tod verabschieden wollte, bemerkten sie, dass ihr Zimmer, anders als vereinbart, nicht verschlossen war: "Das hat uns schon gewundert. Doch was wir dann sahen, schockierte uns völlig!“, erklärt Susanne Karras gegenüber 'Bild'.

"Meine Mutter wurde auf dem Sterbebett bestohlen!"

Nie hatte die Verstorbene ihren Schmuck abgelegt. Jemand muss ihr die goldene Kette, einen Goldring und sogar den Ehering weggenommen haben. "Wie kann man zu so einer Tat fähig sein? Der Diebstahl machte einen würdevollen Abschied von unserer Mama unmöglich!", sagte Tochter Susanne.

"Ich will meiner Mama die verlorene Würde zurückholen"

Die Familie erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Doch die schamlose Tat scheint kein Einzelfall zu sein: "Es soll in dem Pflegeheim zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein", weiß Susanne Karras inzwischen. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wurde von der Polizei bestätigt.

Susanne Karras kämpft nun für ihre tote Mutter: "Ich will meiner Mama die verlorene Würde zurückholen."