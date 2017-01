my badass mom, kickin butt n takin names. ain't she fuckin fabulous???? Ein von Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) gepostetes Foto am 3. Jan 2017 um 14:35 Uhr





Nach der Krebserkrankung von Debbie Rowe sind sich Paris und sie wieder näher gekommen. Die 18-jährige Tochter von Michael Jackson steht ihrer Mama in der schweren Zeit bei und postet jetzt ein bewegendes Foto. Zu sehen ist Debbie, wie sie einen Zettel in die Kamera hält, auf dem steht: "Chemo geschafft". Besonders an ihrem Lächeln erkennt man die Erleichterung in ihrem Gesicht. Die Tochter des 'King of Pop' schreibt dazu: "Meine knallharte Mama. Ist sie nicht einfach fabelhaft?"



i'm a fighter because she's a fighter. love you mom Ein von Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) gepostetes Foto am 7. Okt 2016 um 16:13 Uhr





Im Juli 2016 wurde bei Debbie Rowe Brustkrebs diagnostiziert. Sie musste sich monatelang einer Chemotherapie unterziehen. Zuvor hatte das Mutter-Tochter-Gespann keinen guten Draht zueinander, doch die Krankheit änderte alles. Zusammen machten sie sich stark und Paris unterstütze ihre Mama, wo sie nur konnte.



#DebbieRowe, #MichaelJackson, #PrinceJackson, #ParisJackson! #Family Ein von Debbie Rowe (@debbierowe_official) gepostetes Foto am 18. Aug 2013 um 11:48 Uhr



Ein seltenes Foto der ganzen Familie mit Mama Debbie, Papa Michael, Tochter Paris und Sohnemann Prince. Nach der Scheidung 1999 überließ sie Michael das Sorgerecht für beide Kinder. Zwischen der Mutter und den Kindern herrschte lange Funkstille, erst nach dem Tod von Michael näherten sie sich langsam an.