Chloe (7) schreibt eine Bewerbung an Google - die Antwort ist einfach genial!

7-year-old girl asks Google for a job - and gets a personal response from the CEO https://t.co/iBBfJqfgrT pic.twitter.com/ACyXdzCVO1 — Daily Mail US (@DailyMail) February 16, 2017





Die meisten von uns haben schon in jungen Jahren eine genaue Vorstellung davon gehabt, welchen Beruf sie später am liebsten ausüben möchten. Ob Pilot, Feuerwehrmann oder auch Prinzessin – jeder hatte seine eigenen (manchmal auch etwas verrückten) Träume - und das ist auch gut so!



Die kleine Chloe Bridgewater aus Großbritannien überrascht mit ihren sieben Jahren doch schon sehr. Sie träumt davon, bei Google zu arbeiten. Und als wäre das nicht schon beeindruckend genug, das Mädchen hat sich schon jetzt richtig ins Zeug gelegt und einen Brief an den Konzernriesen geschrieben.



Dear Google Boss: Siebenjährige bewirbt sich bei Google und bekommt Antwort von Sundar Pichai https://t.co/s5x2Vxu1sz pic.twitter.com/hbWamhmXrT — Johannes Muck (@JohMuck) February 16, 2017





"Lieber Google Boss, mein Name ist Chloe und wenn ich groß bin, will ich bei Google arbeiten. [...] Mein Papa hat gesagt, ich kann auf Sitzsäcken sitzen, Rutschen runterrutschen und Go-Kart fahren, wenn ich bei Google arbeite", so die Siebenjährige in ihren ersten Sätzen. Doch wer denkt, dieses Mädchen ist noch ganz schön verspielt und weiß nicht über die Anforderungen für diesen Job bescheid, der täuscht.



Chloe seems to have a thing for this game. Early Christmas present of Kermit the Frog from The Claaaaaaaw Posted by Andy Bridgewater on Samstag, 24. Dezember 2016





Chloe erzählt, dass sie gerne am Computer ist und ihr Papa ihr auch Spiele installiert, mit denen sie lernen möchte, mit dem Computer umzugehen. Außerdem sagen ihre Lehrer, dass sie sehr gut in Rechtschreibung, Lesen und Rechnen sei. Das hört sich doch schon mal nach guten Voraussetzungen an, oder? "Mein Papa sagte mir, wenn ich weiterhin gut in der Schule bin und lerne, ich eines Tages einen Job bei Google haben werde“, erklärt sie weiter.



We need more business leaders like @sundarpichai pic.twitter.com/qwBrJN3ONd — Jonah Lupton (@JonahLupton) February 16, 2017





Und Chloes Bemühungen haben sich gelohnt. Google-Chef Sundar Pichai bedankte sich bei ihr und schrieb ihr motivierende Worte zurück: "Ich denke, wenn du weiterhin hart arbeitest und deine Träumen verfolgst, kannst du alles erreichen", so Pichai. Was eine freundliche Antwort und zudem freue er sich auf ihre Bewerbung, wenn sie die Schule beendet hat. Wenn das man kein vorbildlicher Karriere-Start ist ...