"Bezaubernde Jeannie": So sieht Barbara Eden mit 85 aus!

Würde Schauspielerin Barbara Eden im Park an uns vorbeilaufen - wir kämen wahrscheinlich nicht auf die Idee, dass uns gerade die "Bezaubernde Jeannie" begegnet ist. Kein Wunder, die Serie wurde vor 50 Jahren gedreht. Dabei hat sich die heute 85-Jährige (!) super gehalten und wenn wir genau hinsehen, erkennen wir auch noch unser altes Idol wieder.

Mittlerweile ist die US-Amerikanerin in dritter Ehe mit Architekt Jon Eicholtz verheiratet. 2011 brachte sie ihre Memoiren heraus mit dem Titel: „Jeannie out of the Bottle“.

Hach Jeannie, könntest du uns nur noch einmal zuzwinkern und für uns zaubern ...