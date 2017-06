Gericht erklärt: Boris Becker ist pleite!

Er ist einer der erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten und hat durch seine unzähligen Siege und Werbeverträge Millionen verdient. Von denen ist heute aber anscheinend nicht mehr viel übrig.



Denn ein Insolvenzgericht in London hat den 49-Jährigen jetzt offiziell für pleite erklärt. Der Grund: Die Privatbank Arbuthnot Latham & Co hat die Rückzahlung eines immensen Schuldenberges eingefordert. Bereits seit 2015 soll Becker mit seinen Zahlungen im Rückstand liegen.



Richterin gnadenlos: "Er steckt den Kopf in den Sand"



Zwar versuchte der einstige Tennis-Profi noch – vertreten durch seine Anwälte – einen Verhandlungs-Aufschub zu erwirken, da er angeblich sechs Millionen Euro aus dem anstehenden Verkauf seiner Luxus-Finca auf Mallorca erwarte. Doch auch da hatte die Richterin kein Mitleid.

Ihrer Meinung nach fehle es dafür an Beweisen, dass Becker in näherer Zukunft in der Lage sei, seine Schulden zu begleichen. Stattdessen: "Bei ihm hat man den Eindruck, dass er den Kopf in den Sand steckt", so ihre Meinung laut 'Bild'.



Auch der Einwand seiner Anwälte, dass ein solches Urteil dem Ruf der Sport-Legende schade, wies die Richterin von sich: "Darüber hätte er sich vor langer Zeit Gedanken machen sollen."



Boris Becker selbst hat sich bislang nicht zu dem Urteil geäußert.