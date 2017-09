Becker-Spross Elias (18) ist erwachsen geworden - und ein richtig cooler Typ 😎

Ein Beitrag geteilt von Boris Becker (@borisbeckerofficial) am 4. Sep 2016 um 8:11 Uhr





W├Ąhrend Noah Becker, der ├Ąlteste Sohn von Tennis-Legende Boris Becker, mit seinem Bad-Boy-Style immer wieder┬áf├╝r Aufsehen sorgt, h├Ąlt sich sein kleiner Bruder Elias weitestgehend aus der ├ľffentlichkeit raus. Schade eigentlich, denn der s├╝├če Knirps von damals ist erwachsen geworden und heute ein echt cooler Typ.

Die leuchtend gr├╝nen Augen und die blonde Locken sind aber auch mit 18 Jahren geblieben. Daf├╝r hat sich in Sachen Style so einiges getan. Elias setzt heute auf l├Ąssigen Streetstyle und schl├Ągt damit in eine ganz andere Kerbe als sein Bruder, der mit seiner wilden M├Ąhne, dem Vollbart und seiner exzentrischen Klamottenwahl gerne mal provoziert.

Elias' Look kommt jedenfalls an und l├Ąsst so manches Frauenherz h├Âher schlagen. Aber ├╝berzeugt euch selbst:

A post shared by Elias Becker (@e.current) on Jun 23, 2017 at 10:19am PDT





Rotation ­čôĚ-@candytman A post shared by Elias Becker (@e.current) on Jun 8, 2017 at 11:54am PDT





bout that action A post shared by Elias Becker (@e.current) on Jan 19, 2017 at 3:41pm PST