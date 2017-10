TV-Sensation? Boris Becker zieht angeblich ins Dschungelcamp

Boris Becker hängt ganz schön tief in der finanziellen Patsche. Wie erst kürzlich bekannt wurde, soll sein Schuldenberg um ein vielfaches höher sein, als bisher angenommen und die Insolvenzberater bei ihm mittlerweile ein- und ausgehen. Neues Geld muss her - und was könnte da besser kommen als ein lukrativer TV-Deal, der die Kassen von so manch gefallenem Star wieder zum Klingeln gebracht hat?

Es geht angeblich nur noch um die Gage!

Wie die britische Zeitung 'The Sun' berichtet, verhandelt Boris Becker gerade über eine Teilnahme beim englischen Dschungelcamp. Stehen für den ehemaligen Tennis-Star also bald Känguru-Hoden und Kotzfrucht-Shakes auf dem Speiseplan?

Wenn man dem Klatschblatt glauben mag, ist die Pritsche für Becker jedenfalls schon fest gebucht. Angeblich wird nur noch über die Gage verhandelt. Satte 500.000 Pfund (umgerechnet rund 596.000 Euro) soll der 49-Jährige von den britischen TV-Machern verlangen.

Ja, was denn nun?

Der 'Bild' bestätigte Boris Becker derweil, dass es tatsächlich ein solches Angebot gibt, er dieses bislang aber NOCH nicht angenommen habe.

Sein Manager ist da aber offenbar anders informiert. Auf Nachfrage der Zeitung 'Express' erklärte Volker Maier nun, dass Boris Becker ganz sicher nicht bei 'I'm a celebrity - get me out of here' über die TV-Bildschirme flimmern wird. "Ich habe es auch gerade gelesen und kann nur sagen, dass es eine Ente ist. Er geht nicht ins Dschungelcamp und wird das auch in 100 Jahren nicht machen."

​Boris Becker soll rund 61 Millionen Euro Schulden haben

Ob da das letzte Wort hier aber wirklich schon gesprochen wurde? Denn die Finanzspritze käme Boris Becker gerade recht. Wie der 'Stern' in seiner letzten Ausgabe berichtete, meldeten die Gläubiger des Ex-Tennis-Stars Forderungen in Höhe von umgerechnet 61 Millionen Euro an. Der 49-Jährige streitet das allerdings ab – der Schuldenberg sei deutlich niedriger, als berichtet.

Wir werden uns also noch etwas gedulden müssen, bis wir endgültig erfahren, ob Becker den australischen Dschungel unsicher machen wird oder nicht. Aber so oder so: Es wäre DIE TV-Sensation und RTL beißt sich gerade bestimmt ganz schön in den Hintern ...