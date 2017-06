Erwischt! Was geht zwischen Brad Pitt und DIESEM Supermodel?

Frauenschwarm Brad Pitt hat nach der Trennung von Angelina Jolie ein neues Kapitel aufgeschlagen. Vom verheirateten Super-Daddy ist er nun zum geläuterten Single-Papa geworden - doch das Flirten hat er offenbar nicht verlernt.



Wenn es nach der Presse geht, hatte Brad Pitt in letzter Zeit schon so einige Frauen am Start. Darunter unter anderem Marion Cotillard, Kate Hudson und Sienna Miller.



Was steckt hinter dem "intimen Date"?

Wie die 'New Idea' berichtet, wurde Brad Pitt nun mit dem Supermodel Elle Macpherson bei einem Date in einem Nachtclub gesichtet: "Sie schienen sich miteinander wohlzufühlen, wie ein Paar bei einem intimen Date", so ein Insider laut 'Daily Mail'. "Es wurde viel geflirtet", so heißt es weiter.

Erst kürzlich haben sich Elle MacPherson und Jeffrey Soffer nach über acht Jahren getrennt. Von daher hätte die 53-Jährige in ihrem Leben Platz für einen neuen Mann.







Die Gerüchteküche brodelt

Brad Pitt und Elle Macpherson kennen sich schon seit Jahren. Ob diese offensichtlich enge Verbindung eher auf Freundschaft basiert oder doch ein Liebesverhältnis dahinter steckt, bleibt unklar. Die Gerüchteküche brodelt derzeit jedoch heftig. "Er hat über alles gelacht, was sie sagte, und hat sich sehr nah zu ihr gelehnt", sagt der Insider.

Noch hat sich Brad selbst nicht zu den Spekulationen geäußert. Wie auch immer: Nach der harten Trennung ist ihm zu wünschen, dass er sein Singleleben genießt und endlich wieder im Flirt-Modus ist. Es bleibt spannend!