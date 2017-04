Liebes-Sensation! Datet Brad Pitt etwa Sienna Miller?

Seit der offiziellen Trennung von Angelina Jolie brodelt die Gerüchteküche. Wenn es nach der Presse geht, hatte Brad Pitt bereits eine Affäre mit Kollegin Marion Cotillard (völliger Quatsch, wie sich rausstellte. Marion und ihr Ehemann gaben nämlich kurz darauf ihre Schwangerschaft bekannt), heiße Dates mit Hollywood-Liebling Kate Hudson (der ebenfalls einmal pro Woche eine neue Liebelei nachgesagt wird), und auf seine Ex Jennifer Aniston soll Pitt auch ein Auge geworfen haben (Ja nee, is klar.)

Nun soll eine neue Promi-Dame ins Netz des Schauspielers gegangen sein – und mit der meint er es angeblich total ernst. Bereits seit einigen Monaten sollen der 53-Jährige und Sienna Miller (35) heftigst miteinander flirten. Näher kennen und "lieben" gelernt haben sich die beiden angeblich am Set des Streifens 'The Lost City of Z', wo Pitt als Produzent und Miller als Schauspielerin involviert waren.

Was folgten waren 'PageSix' zufolge mehrere Treffen, unter anderem in einem romantischen Restaurant: "Sie haben die Gegenwart des anderen sehr genossen, haben die ganze Nacht geredet", so eine Quelle gegenüber dem Portal.



Bislang haben sich natürlich weder Brad Pitt noch Sienna Miller zu den Gerüchten geäußert. Ob bei den beiden Hollywood-Stars also tatsächlich die große Liebe ausgebrochen ist oder ob es sich wieder nur um ein Strohfeuer handelt, bleibt abzuwarten. Ein hübsches Paar würden die zwei jedenfalls abgeben – so viel steht fest.