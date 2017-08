Baby-Drama um Caroline Beil: "Ich könnte heulen!"

Ein Beitrag geteilt von Caroline Beil (@beilcaroline) am 28. Aug 2017 um 9:24 Uhr





Caroline Beil hätte sich sicher einen entspannteren Start in die Woche vorstellen können. Für einen Job ist sie mit Baby Ava von Hamburg nach Köln geflogen. Doch in der Domstadt angekommen, wartet eine böse Überraschung auf die Moderatorin und zweifache Mama. Denn der Kinderwagen und die Babyschale ihrer neugeborenen Tochter sind offenbar verloren gegangen – und das macht die 50-Jährige so richtig wütend. Auf Instagram macht sie ihrem Ärger Luft:



Am Liebsten würd ich losheulen. Das Flughafenpersonal hat mir vor dem Einstieg in den Flieger persönlich die 2 Sachen abgenommen, um sie angeblich in den Frachtraum zu bringen - aber leider sind sie bis jetzt verschwunden!



Beil habe ihr zwei Monate altes Töchterchen daraufhin den ganzen Tag auf dem Arm tragen müssen – und setzt deswegen noch einen drauf:



Falls das Personal in Berlin die Sachen gestohlen haben sollte, mögen sie in der Hölle schmoren!!!



Doch das ist noch nicht alles!



Denn die Pechsträhne der frischgebackenen Zweifachmama nimmt auch nach dem katastrophalen Hinflug kein Ende. Wegen eines Staus verpassen die beiden auch noch ihren Flieger zurück in die Heimat.



Die 'freundliche' Dame am AirBerlin-Schalter hat uns mitgeteilt, wir seien 5! Minuten zu spät, sie könne uns nicht mehr einchecken. Also 40 Minuten vor Abflug konnte sie mich mit einem 8 Wochen alten Säugling nicht mehr einchecken!



Ende gut, alles gut?







Die Strapazen, die dieser Ausflug für Caroline Beil mitbrachte, wird die Moderatorin wahrscheinlich nicht ganz so schnell vergessen können. Immerhin: Der verloren gegangene Kinderwagen und die Babyschale sind drei Tage später wieder aufgetaucht.