Charlize Theron: Ihre Mutter hat ihren Vater erschossen

Es sind Bilder, die sie wohl niemals vergessen wird. In einem Interview mit US-Talkmaster Howard Stern sprach Charlize Theron jetzt über die dunkelste Zeit ihres Lebens. Als Kind musste sie mitansehen, wie ihre Mutter ihren Vater umbrachte.

Sie war gerade 15 Jahre alt und lebte mit ihrer Familie im südafrikanischen Johannesburg. Als ihr Vater Charles Jacobus Theron, ein gewalttätiger Alkoholiker, drohte, seine Familie zu töten, erschoss ihn seine Frau Gerda aus Notwehr.



Theron konnte lange nicht darüber sprechen. Erst viele Jahre später half ihr eine Therapie, das Geschehene zu verarbeiten.



Ich habe einfach so getan, als wäre das nicht passiert. Wann auch immer mich jemand danach gefragt hat, habe ich erzählt, mein Vater sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Niemand will so eine Geschichte erzählen.

Doch nicht der Tod ihres Vaters habe die Oscar-Preisträgerin geprägt. Vielmehr sei es das Leben mit einem so unberechenbaren Menschen gewesen.



Ich glaube, was mich am meisten beeinflusst hat, war das alltägliche Leben eines Kindes, das in einem Haus mit einem Alkoholiker lebt und nicht weiß, was als nächstes passiert. Nicht zu wissen, wie mein Tag sein wird und dass alles von einer anderen Person abhängt und davon, ob er an diesem Tag wieder trinken würde oder nicht.